Die SPD will im Europawahlkampf auf das Thema Steuergerechtigkeit setzen.

Da sieht der Entwurf für das Wahlprogramm vor, das der Parteistand am Vormittag in Berlin beschließen will. Vorgesehen ist unter anderem eine Spezialeinheit, die Steuerbetrug zu Lasten der Bürger bekämpfen soll. Zudem will die SPD die Steuertricks großer Konzerne in Europa beenden. Wer Milliardenerträge erwirtschafte, müsse auch seinen fairen Anteil für die solidarische Gesellschaft leisten, sagte Partei-Chefin Nahles. Für große Internetkonzerne wie Facebook und Google strebt die SPD bis Ende 2020 eine "globale Mindestbesteuerung" an.



Die Europawahl ist am 26. Mai, Spitzenkandidatin der SPD ist Justizministerin Barley.