Bundespräsident Steinmeier hat davor gewarnt, die Bedeutung der anstehenden Europawahl zu unterschätzen.

Die Abstimmung im Mai sei ein wichtiger Moment, um das europäische Versprechen von Frieden, Freiheit und Wohlstand zu erneuern, sagte das deutsche Staatsoberhaupt auf einer Fest-Veranstaltung in Hamburg. Zugleich räumte er ein, dass sich eine neue Faszination des Autoritären in Europa und bei Partnern in der Welt breit mache. Steinmeier betonte, der Weg hinaus aus Europa, zurück zu alten nationalistischen Reflexen könne und dürfe aber nicht die Lösung sein.