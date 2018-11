Der ehemalige griechische Finanzminister Varoufakis will in Deutschland für die Europawahl im kommenden Jahr antreten.

Das gab Varoufakis in Berlin bekannt. Er belegt den ersten Listenplatz der Partei "Demokratie in Europa", dem deutschen Ableger von Varoufakis europäischer Bewegung. Der Linkspolitiker gab an, er habe die Voraussetzungen für eine Kandidatur erfüllt, dazu gehört für Bürger anderer EU-Staaten ein Wohnsitz in Deutschland.