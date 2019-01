Der CSU-Politiker Weber warnt vor einem Erstarken der AfD bei der Europawahl.

Der Spitzenkandidat der europäischen Konservativen sagte der "Bild"-Zeitung, die AfD sei die deutsche Brexit-Partei. Wer wissen wolle, was passiere, wenn man Populisten und Nationalisten folge, der finde die Antwort beim Brexit. Dieser sei eine Tragödie und ein selbst verursachtes Schlamassel, wie er es in seiner politischen Laufbahn noch nicht erlebt habe, meinte Weber.



Die AfD hatte gestern auf ihrem Parteitag in Riesa ihr Programm für die Europawahl beschlossen. Darin fordert sie unter anderem eine Abschaffung des EU-Parlaments, die Wiedereinführung der D-Mark sowie einen Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union, sollte die EU nicht in absehbarer Zeit radikal reformiert werden.