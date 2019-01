Der Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei, Weber, hat die Europa-Wahl im Mai zur Richtungsentscheidung erklärt.

Die Abstimmung werde darüber entscheiden, ob es im Europaparlament eine Mehrheit von Nationalisten und Populisten gebe, die das Miteinander im Kern ablehne, sagte der CSU-Politiker in einem Interview. Weber warb für eine Weiterentwicklung der Europäischen Union. Dabei sprach er sich auch dafür aus, die Rückübertragung von Aufgaben der EU an die Nationalstaaten zu prüfen. Zum anderen plädierte Weber in der Außen- und Sicherheitspolitik für einen stärkeren Einfluss der EU. Mit Blick auf die Rollen der USA, Russlands und Chinas meinte er, Europa müsse politisch aufwachen und eine gemeinsame Sprache finden. Ansonsten werde man keine Rolle mehr spielen, betonte Weber.