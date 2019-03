In ihrem ersten gemeinsamen Europawahlprogramm wollen sich CDU und CSU Berichten zufolge für eine gemeinsame europäische Armee einsetzen.

Die Nachrichtenagentur Reuters zitiert aus dem Entwurf, der am kommenden Montag von den Parteispitzen beschlossen werden soll. Eine weitere Forderung laute, die Polizeibehörde Europol müsse ein europäisches FBI werden.



Auch in wirtschaftlicher Hinsicht setzt der Text demnach auf ein starkes Europa. So heißt es, nur gemeinsam könne man Handelsauseinandersetzungen etwa mit China gewinnen und Sozialstandards behaupten.