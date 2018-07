European Championships "Ein Zusammenkommen der europäischen Familie"

Sechs Sommersportarten in Glasgow, Leichtathletik in Berlin - unter dem Titel "European Championships finden zeitgleich die Europameisterschaften von rund 4.500 Sportlern statt. Frank Kowalski, Geschäftsführer der EM in Berlin sagte im Dlf, er verspreche sich davon mediale Aufmerksamkeit für den Sport und das zuletzt fragile Europa.

Frank Kowalski im Gespräch mit Astrid Rawohl

