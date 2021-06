Extremisten haben laut einem Bericht von Europol die Corona-Krise zur Verbreitung ihrer Propaganda genutzt.

Im in Den Haag vorgestellten Jahresbericht der europäischen Polizeibehörde zu Terrorismus in der EU heißt es, die Extremisten nutzen jede Gelegenheit, um demokratische Strukturen auszuhöhlen, Angst zu verbreiten und die Gesellschaft zu polarisieren. Dabei helfe ihnen, dass durch die Pandemie die politische Polarisierung zunehme.



Europol zählte im vergangenen Jahr 57 vollendete, gescheiterte oder vereitelte Terroranschläge von Islamisten oder Rechtsextremisten in der EU und 62 terroristische Vorfälle in Großbritannien. Insgesamt wurden 21 Menschen getötet.

