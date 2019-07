Europol hat bei einem internationalen Anti-Doping-Einsatz 234 Menschen festgenommen. Außerdem wurden bei der Aktion 3,8 Millionen Dopingpräparate und gefälschte Medikamente sowie 24 Tonnen Steroid-Pulver sichergestellt, wie die europäische Polizeibehörde mitteilte. Die Razzia wurde demzufolge in 33 Ländern gleichzeitig durchgeführt.

Dazu gehören neben 23 EU-Staaten auch zehn Nicht-EU-Mitglieder wie die Schweiz und die USA. Federführend waren die nationalen Polizeibehörden Griechenlands und Italiens. Europol zufolge handelt es sich um die größte Razzia ihrer Art jemals.



Die Weltdoping-Agentur WADA fügte hinzu, im Rahmen der Razzia mit dem Namen "Viribus" habe man 17 organisierte Gruppen ausgehoben und neun illegale Labore geschlossen. Ferner sei ein Verkaufssystem offengelegt worden, das sich vor allem an Hobby-Athleten richte. Diese hätten mit aufladbaren Kreditkarten und Kryptowährungen kleinere Mengen illegaler Substanzen kaufen können, welche in Fitnessstudios oder Online-Apotheken vertrieben worden seien. Die Verkäufer hätten in den Sozialen Medien für ihre Produkte geworben.