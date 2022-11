Drogenfahndung

Ein Milliardengeschäft: Kokain (picture alliance / Romain Fellens)

Wie Europol in Den haag mitteilte, gab es Razzien in mehreren europäischen Ländern und in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Dabei wurden insgesamt 49 Verdächtige festgenommen - darunter auch sechs Personen, die als hochrangige Drogenbosse eingestuft werden. Die Festgenommenen sollen sich zu einem Kartell zusammengeschlossen haben, das wohl rund ein Drittel des Kokainhandels in Europa kontrollierte und auch Gelder gewaschen hat. Im Laufe der Ermittlungen wurden mehr als 30 Tonnen Drogen beschlagnahmt. Neben den Polizeibehörden in Spanien, Frankreich, Belgien, den Niederlanden und den Emiraten war auch die amerikanische Anti-Drogen-Behörde DEA an den Ermittlungen beteiligt.

