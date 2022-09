Die Europride ist eine Veranstaltung mit künstlerischen Events und Demonstrationen für Freiheitsrechte. Sie findet seit 1992 jährlich jeweils in einer anderen europäischen Stadt statt. (picture alliance / Hossein Salmanzadeh)

Das kündigten die Organisatoren an. Die Behörden des Landes hatten die paneuropäische Großveranstaltung der LGBTQ aufgrund von Sicherheitsbedenken verboten. Zur Begründung wurde auf die angekündigten Gegenproteste hingewiesen. Zuletzt waren in Belgrad tausende Bürger auf die Straße gegangen, um gegen die erste in Serbien geplante Europride zu protestieren. Darunter waren serbisch-orthodoxe Priester und Anhänger rechtsextremer Gruppierungen. Die englische Abkürzung LGBTQ steht für lesbisch, schwul, bisexuell, transgender und queer. Die Europride wird jedes Jahr in einer anderen europäischen Großstadt veranstaltet.

