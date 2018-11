Euroskeptiker in Polen

Im Zusammenhang mit dem heutigen Unabhängigkeitstag in Polen haben sich die Fronten zwischen Rechtspopulisten und liberalen Kräften verschärft.

Der ehemalige polnische Regierungschef und heutige EU-Ratspräsident Tusk sagte bei einer Veranstaltung in Lodz, die euro-skeptischen Populisten seien die Bolschewiki von heute. Sie stellten eine Bedrohung für die Unabhängigkeit des Landes dar, seien aber zu besiegen.



Polens Staatspräsident Duda und Ministerpräsident Morawiecki wollen heute an einer umstrittenen Kundgebung in Warschau teilnehmen, die von Nationalisten organisiert wird. Das Europaparlament hatte bereits im letzten Jahr kritisiert, dass bei dieser Veranstaltung ausländerfeindliche Banner und Fahnen mit rechtsextremen Symbolen gezeigt werden.