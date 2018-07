Sam Smith, The XX, Kate Tempest, Franz Ferdinand, Beatsteaks und viele andere mehr haben schon beim Eurosonic Festival gespielt. Allerdings bevor sie ihren internationalen Durchbruch hatten. Denn jedes Jahr im Januar schicken über 40 europäische Länder ihre vielversprechendsten Newcomer zu dem dreitägigen Festival in die Studentenstadt Groningen in Nordholland. So kommen meist rund 350 Bands zusammen, sie spielen in kleinen Clubs vor Musikliebhabern und Vertretern von Plattenfirmen, Machern der großen europäischen Festivals und Musikjournalisten - und alle hoffen, die nächsten musikalischen Durchstarter zu entdecken, bevor sie in den Arenen dieser Welt spielen.

Arcane Roots (Thomas von der Heiden)

Tanzbarer Soul-Pop, sogar mit Basssolo: das Duo Phlake ais Dänemark (Thomas von der Heiden)

Aufnahmen des WDR-Rockpalast vom 17.-20.1.2018 beim Eurosonic Festival, Norderslaag