Die Arbeitslosenquote in der Euro-Zone bleibt unverändert auf dem niedrigsten Niveau seit zehn Jahren.

Nach Angaben des Statistikamts Eurostat lag sie im September bei 8,1 Prozent und damit auf dem gleichen Niveau wie im August. Vor einem Jahr war die Quote mit 8,9 Prozent noch deutlich höher.



Die niedrigsten Quoten gab es in Tschechien, Deutschland und Polen. Die höchsten Stände wurden in Griechenland und Spanien registriert.