In der Eurozone hat sich die Inflation zu Jahresbeginn verstärkt.

Im Januar stiegen die Preise im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0,9 Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat in Luxemburg mitteilte. Am stärksten war der Zuwachs bei Lebensmitteln, Alkohol und Tabak. Sie wurden im Jahresvergleich um 1,5 Prozent teurer. Dienstleistungen und Industriegüter kosteten Eurostat zufolge jeweils 1,4 Prozent mehr. Nur die Energiepreise sanken weiter, sie verringerten sich im Vergleich zum Januar 2020 um 4,1 Prozent. Bereits in den Monaten von August bis Dezember des vergangenen Jahres waren die Preise wegen der stark gefallenen Energiepreise zurückgegangen.

