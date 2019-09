Vor der morgigen Bundestagsanhörung zum Thema Organspende haben sich Organisationen des Transplantationswesens einmütig für die Einführung der sogenannten Widerspruchsregelung in Deutschland ausgesprochen.

In einer gemeinsamen Stellungnahme an den Gesundheitsausschuss heißt es, in sieben von acht Ländern des Eurotransplant-Verbundes gelte diese Regelung. Darum gebe es großes Unverständnis über die Haltung Deutschlands, wo eine Zustimmungsregelung gilt. Über Eurotransplant kooperieren europäische Staaten bei der Organspende. Deutschland ist Profiteur des Systems: Hierzulande werden mehr Organe transplantiert als gespendet.



Im Gesundheitsausschusses des Bundestages werden morgen Verbände und Experten angehört. Eine überparteiliche Abgeordnetengruppe um Gesundheitsminister Spahn möchte eine Widerspruchsregelung einführen: Dadurch würde künftig jeder als möglicher Organspender gelten, der nicht zuvor aktiv widerspricht.