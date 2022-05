Grand-Prix-Finale

Kalush Orchestra aus der Ukraine gilt als Favorit beim diesjährigen ESC. (imago / Lehtikuva / Jussi Nukari)

Im vergangenen Jahr in Rotterdam hatte die italienische Band Måneskin mit ihrem Rocklied "Zitti e buoni" gewonnen. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine überschattet in diesem Jahr den Musikwettbewerb - bei dem Politik eigentlich keinen Platz haben soll, so wie sich das die Organisatoren vor über 60 Jahren einmal ausdachten.

Deutschland chancenlos

Deutschlands Vertreter Malik Harris wird als 13. im Anschluss an die Ukrainer auf der Bühne stehen und sein Lied "Rockstars" singen. Harris wünscht der Ukraine einen Sieg im Finale. "Ich wäre froh und stolz, wenn das Kalush Orchestra in diesem Jahr gewinnen würde", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Am Ende entscheiden eine Jury und das Publikum über die Platzierungen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause dürfen aber nicht für ihr eigenes Land votieren. Das Erste überträgt den ESC, der mit rund 200 Millionen Menschen vorm Bildschirm der weltweit am meisten beachtete Musikwettbewerb der Welt ist.

Diese Nachricht wurde am 14.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.