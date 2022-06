Der Schalter der Fluggesellschaft Eurowings am Flughafen Köln/Bonn (picture alliance / dpa / Oliver Berg)

Allein in Düsseldorf wurden zehn Abflüge annulliert und damit etwa jeder neunte Eurowings-Start. Auch am Flughafen Köln/Bonn strich die Fluggesellschaft einige Verbindungen. Ein Grund für die Absagen ist der hohe Krankenstand in der Belegschaft. Eine Eurowings-Sprecherin sagte, man sei vom Anstieg der Corona-Infektionen nicht verschont geblieben. Auch in den kommenden Tagen müssten Reisende mit Absagen rechnen.

