Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone ist ungeachtet der Corona-Krise nur geringfügig gestiegen.

Wie das Europäische Statistikamt in Luxemburg mitteilte, stieg die Quote im Mai auf 7,4 Prozent nach 7,3 Prozent im April. Analysten hatten mit einem Wert von 7,7 Prozent gerechnet. Insgesamt waren damit im Mai gut zwölf Millionen Menschen in der Eurozone als arbeitslos registriert.



Besonders hoch blieb die Jugenderwerbslosigkeit. Bei Personen bis 25 Jahren lag die Quote bei 16 Prozent.