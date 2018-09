Frankreichs Finanzminister Le Maire drängt darauf, die Europäische Währungsunion zügig zu reformieren.

Bisher gehe der Umbau der Eurozone nicht schnell und nicht weit genug, sagte er in Paris. Das sei verantwortungslos und gefährlich. Le Maire betonte, es sei notwendig, die Währungszone in eine integrierte Wirtschaftszone umzubauen. Dafür brauche es etwa einen gemeinsamen Haushalt. Auch der Europäische Stabilitätsmechanismus ESM solle ausgebaut werden. Nur so sei die Eurozone in der Lage, einer möglichen neuen Finanzkrise standzuhalten.



Deutschland und Frankreich hatten sich im Juni über die geplante Reform der Währungsgemeinschaft verständigt. Insbesondere die Forderung nach einem gemeinsamen europäischen Haushalt sehen viele andere Euroländer jedoch kritisch.