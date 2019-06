Die Euro-Finanzminister haben bei ihren Beratungen über ein gemeinsames Budget für die Eurozone offenbar Fortschritte erzielt.

Frankreichs Finanzminister Le Maire sprach in Luxemburg von einem "Durchbruch". Er räumte allerdings ein, dass sich die 19 beteiligten Staaten bisher nur auf Kernelemente verständigt hätten. Die Finanzierung und der Umfang des künftigen Budgets seien weiter unklar. Eurogruppenchef Centeno will am Vormittag Einzelheiten mitteilen.



Die Einrichtung eines gemeinsamen Eurozonen-Budgets geht auf eine Idee des französischen Präsidenten Macron zurück. Es soll die wirtschaftlichen Verhältnisse in den Euro-Staaten angleichen und die Wettbewerbsfähigkeit erhöhen.