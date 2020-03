Eva Klesse, 1986 in Werl geboren, begeisterte sich schon als Schülerin fürs Schlagzeug und den Jazz. Sie studierte in mehreren Städten Jazz-Schlagzeug – zuletzt zwei Jahre als DAAD-Stipendiatin in New York. Mittlerweile hat sie eine Professur an der Musikhochschule Hannover. Philip Frischkorn, geboren 1989 in München, erhielt zunächst eine klassische Klavier-Ausbildung. Als Jazz-Pianist wird er für seinen genreübergreifenden Stil gerühmt.

ECHO Jazz für das Eva Klesse Quartett

2013 gründeten Eva Klesse und Philip Frischkorn mit zwei anderen Musikern das Eva Klesse Quartett. Schon zwei Jahre später erhielt die Formation einen ECHO Jazz als "Newcomer des Jahres". Ein Kritiker der FAZ schwärmte über das Ensemble: "Dank interessanter Melodien und Harmonien ist der Jazz des Eva Klesse Quartetts für unterschiedliche Hörer attraktiv und doch weit vom Mainstream entfernt."

Musik-Laufplan

Titel: Air, Love, Vitamins

Länge: 04:51

Interpret: Wolfgang Muthspiel (git), Marc Johnson (b), Brian Blade (dr)

Komponist: Wolfgang Muthspiel

Label: QUINTON

Best.-Nr: 3464961



Titel: Ballade auf 2 Beinen

Länge: 04:15

Interpret: Eva Klesse Quartett

Komponist: Eva Klesse

Label: ENJA

Best.-Nr: 8737591



Titel: Concorde

Länge: 04:50

Interpret: Ethan Iverson (p), Ben Street (b), Albert Heath (dr)

Komponist: Albert Heath

Label: SUNNYSIDE

Best.-Nr: 6786479



Titel: Blame it on my youth

Länge: 02:34

Interpret: Brad Mehldau (p), Larry Grenadier (b), Jorge Rossy (dr)

Komponist: Oscar Levant

Label: Reprise Records

Best.-Nr: 247450-2

Plattentitel: Eyes wide shut



Titel: Queere Tiere

Länge: 03:28

Interpret: Sookee

Komponist: Nora Hantzsch

Label: BUBACK TONTRÄGER



Titel: Der Mond

Länge: 05:36

Interpret: Julia Hülsmann Trio

Komponist: Julia Hülsmann

Label: ECM-Records

Best.-Nr: ECM2547

Plattentitel: Sooner and later



Titel: aus: Aria mit 30 Veränderungen für Klavier, BWV 988. Stereo Surround Version,

Variation 3 a 1 Clav. Canone all'Unisono

Variation 4 a 1 Clav.

Variation 5 a 1 ovvero 2 Clav.

Länge: 01:57

Solist: Glenn Gould (Klavier)

Komponist: Johann Sebastian Bach

Label: Sony Classical

Best.-Nr: 88697033502



Titel: Land unter

Länge: 05:06

Interpret: Herbert Grönemeyer

Komponist: Herbert Grönemeyer

Label: Electrola

Best.-Nr: 836125-2

Plattentitel: Unplugged Herbert



Titel: A case of you

Länge: 05:56

Interpret: Twice (Silke Reinecke (voc), Karl Wilhelm Haak (g))

Komponist: Joni Mitchell

Label: O'BRENNER MUSIC

Best.-Nr: 38106-03

Plattentitel: Unvarnished



Titel: The 7th Sea

Länge: 03:01

Interpret: Eva Klesse Quartett

Komponist: Philip Frischkorn

Label: ENJA

Best.-Nr: 8737591