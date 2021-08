Nach Großbritannien haben sich auch Deutschland und Frankreich für eine Verlängerung des westlichen Evakuierungseinsatzes in Afghanistan ausgesprochen. Regierungssprecher Seibert erklärte in Berlin, man begrüße eine entsprechende Initiative des britischen Premierministers Johnson. Dieser hatte angekündigt, beim morgigen virtuellen Gipfel der G-7-Staatengruppe mit US-Präsident Biden über eine Verlängerung zu sprechen.

Auch der französische Außenminister Le Drian meinte, man brauche mehr Zeit, um alle Ausländer und afghanischen Ortskräfte aus auszufliegen. Bundesaußenminister Maas erklärte, derzeit würden mit den Partnern und den Taliban Gespräche über einen zivilen Weiterbetrieb des Flughafens Kabul über Ende August hinaus geführt.



Eigentlich soll der Einsatz der US-Armee in Kabul am 31. August enden. Die Taliban lehnen eine Verlängerung ab. Ein Sprecher der Islamisten drohte den USA mit Konsequenzen, sollten sie nicht bis Ende August abziehen. Die NATO will kein konkretes Datum für ein Ende der Evakuierungsflüge nennen. Ein Sprecher sagte in Brüssel, die Lage in Kabul bleibe unberechenbar.

Diese Nachricht wurde am 23.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.