Die Bundesregierung will mit den Taliban über Ausreisemöglichkeiten für einheimische Ortskräfte verhandeln. Bundesaußenminister Maas sagte in Berlin, der deutsche Botschafter in Kabul, Potzel, sei in die katarische Hauptstadt Doha gereist, wo bereits US-Vertreter mit Taliban-Repräsentanten im Gespräch seien. Potzel wolle darauf hinwirken, dass sich auch Ortskräfte sich an den Flughafen begeben könnten.

Nach Angaben der US-Regierung haben die Taliban inzwischen zugesagt, Zivilisten unbehelligt zum Flughafen in Kabul zu lassen. Am Abend startete in Kabul die dritte Maschine zur Evakuierung von Deutschen und Ortskräften. An Bord seien 139 Menschen, teilte Maas im ZDF mit. Eine weitere Maschine stehe bereit. Die Flugzeuge steuern die usbekische Hauptstadt Taschkent an. Die Passagiere werden anschließend mit Chartermaschinen der Lufthansa nach Deutschland geflogen. Die ersten Mitarbeiter der deutschen Botschaft in Kabul trafen bereits in Berlin Schönefeld ein. Auch andere Staaten begannen damit, ihre Staatsangehörigen sowie Ortskräfte auszufliegen. Am Flughafen hatten sich gestern chaotische Szenen abgespielt. Tausende Menschen versuchten verzweifelt, an Bord von Flugzeugen zu gelangen.



In Kabul sitzen nach der Machtübernahme der radikalislamischen Taliban noch tausende frühere afghanische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundeswehr, anderer deutscher Organisationen und Verbände fest, außerdem noch eine kleinere Zahl von Deutschen. Zudem sind viele weitere Afghaninnen und Afghanen bedroht, die sich dort zivilgesellschaftlich engagiert und zum Beispiel für Frauenrechte eingesetzt haben.



Die Bundesregierung steht in der Kritik, weil sie es versäumt habe, die Ortskräfte rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. Viele von ihnen haben kaum noch die Möglichkeit zum Flughafen zu gelangen.

