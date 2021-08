Das Bundesinnenministerium hat neue Zahlen zu den aus Afghanistan ausgeflogenen Ortskräften bekanntgegeben.

Insgesamt sind demnach knapp 140 Ortskräfte mit rund 500 Familienmitgliedern nach Deutschland gekommen. Die "Welt am Sonntag" hatte berichtet, beim deutschen Evakuierungseinsatz seien nur knapp mehr als 100 in Sicherheit gebracht worden. Bundesaußenminister Maas sprach daraufhin von einer wesentlich höheren Zahl an Ortskräften, die aus Afghanistan ausgeflogen worden seien. Man gleiche derzeit mit Partnerstaaten die Passagierlisten der Evakuierungsflüge ab. Deshalb werde es noch eine Weile dauern, bis es eine klare Übersicht gebe.



Das Auswärtige Amt schätzte zuletzt, dass noch mehr als 10.000 Menschen in Afghanistan zurückgeblieben sind, die eine Aufnahmegarantie von Deutschland haben. Unter ihnen seien rund 300 Deutsche. Außenminister Maas erklärte bei einem Besuch in Taschkent, Usbekistan sei bereit, als Transit-Station für Evakuierungen zu dienen. Das Land wolle dafür Deutsche, afghanische Ortskräfte und Schutzbedürftige einreisen lassen.

Diese Nachricht wurde am 30.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.