In Frankfurt am Main ist eine 500 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe entschärft worden.

Das teilte die Frankfurter Feuerwehr auf Twitter mit. Der Sprengkörper war am Donnerstag bei Bauarbeiten entdeckt worden. Vor der Entschärfung mussten knapp 13.000 Anwohner ihre Wohnungen verlassen. Mehrere hundert Menschen überbrückten die Wartezeit in einer dafür eingerichteten Messehalle, in der wegen der Coronapandemie Masken- und Abstandspflicht herrschten.

