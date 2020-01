In Australien versuchen Tausende Menschen, sich vor den Buschbränden in Sicherheit zu bringen.

Urlauber und Anwohner im Südosten des Landes wurden angewiesen, von Feuern betroffene Gebiete zu verlassen. Der "Guardian" berichtet in seiner australischen Ausgabe, es handele sich um eine der größten Evakuierungsmaßnahmen in der Geschichte des Landes. Für Probleme sorgt allerdings, dass zahlreichen Tankstellen der Treibstoff ausgegangen ist. Die Feuerwehr berichtet zudem von Engpässen bei Lebensmitteln und Wasser in einigen Gemeinden. Im Küstenort Mallacoota legte Regierungsangaben zufolge ein Militärschiff an, um Tausende von den Flammen eingekesselte Menschen mit Nahrungsmitteln zu versorgen und einige von ihnen in Sicherheit zu bringen.



Für das Wochenende werden eine neue Hitzewelle und starke Winde erwartet. Die Brandgefahr steigt dadurch weiter. Der Bundesstaat New South Wales verhängte zum dritten Mal seit Beginn der Brände einen Notstand.