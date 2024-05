Erdrutsch in Papua-Neuguinea: Hoffnung, noch Überlebende zu finden, gibt es nicht. (Benjamin Sipa/International Organization for Migration/AP/dpa)

Deshalb werden schätzungsweise 7.900 Menschen in der Nähe der Unglücksregion in Sicherheit gebracht. Ein hochrangiger Beamter in der Provinz Enga sagte der Nachrichtenagentur AFP, immer wieder sei das Brechen von Felsen zu hören.

In einem entlegenen Gebiet von Papua-Neuguinea hatte sich am vergangenen Freitag ein Erdrutsch ereignet, mehr als 2.000 Menschen wurden nach Angaben der örtlichen Behörden verschüttet. Eine Fläche von der Größe von vier Fußballfeldern wurde unter Felsbrocken, entwurzelten Bäumen und Erdmassen begraben.

