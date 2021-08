In Afghanistan hat ein zweites Transportflugzeug der Bundeswehr 125 Menschen außer Landes gebracht. Bundesaußenminister Maas schrieb im Kurznachrichtendienst Twitter, an Bord hätten sich Deutsche, Afghanen und Angehörige anderer Nationen befunden.

Die Luftbrücke sei angelaufen und werde intensiv fortgesetzt, sofern die Sicherheitslage dies irgendwie zulasse, erklärte der SPD-Politiker. Bei einem ersten Flug waren nur sieben Personen mitgenommen worden. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hatte das unter anderem mit chaotischen Zuständen am Kabuler Flughafen begründet.



In Kabul sitzen nach der Machtübernahme der radikalislamischen Taliban noch tausende frühere afghanische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundeswehr, anderer deutscher Organisationen und Verbände fest, außerdem noch eine kleinere Zahl von Deutschen. Zudem sind viele weitere Afghaninnen und Afghanen bedroht, die sich dort zivilgesellschaftlich engagiert und zum Beispiel für Frauenrechte eingesetzt haben.



Die Bundesregierung steht in der Kritik, weil sie es versäumt habe, die Ortskräfte rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. Viele von ihnen haben kaum noch die Möglichkeit zum Flughafen zu gelangen. In Brüssel sind die Außenminister der Europäischen Union zu Beratungen über die Lage in Afghanistan zusammengekommen.

