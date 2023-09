Starke Unwetter in Griechenland. (Thanasis Kalliaras/Eurokinissi/AP/dpa)

Im Raum Zarewo wurden nach Medienberichten Häuser, Campingplätze und Straßen überflutet und Brücken vom Wasser mitgerissen. Mehrere Badeorte sind den Angaben zufolge von der Außenwelt abgeschnitten. Die Behörden riefen die Menschen auf, sich zu höher gelegenen Plätzen zu bewegen.

Nach den Unwettern in Griechenland sind dort vielerorts Fahrverbote verhängt worden. Unter anderem in der Hafenstadt Volos und auf der Insel Skiathos waren in der Nacht Autos von den Wassermassen mitgerissen worden. Mindestens ein Mensch kam ums Leben.

Diese Nachricht wurde am 05.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.