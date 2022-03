Ukrainische Grenzsoldaten nahe der Hafenstadt Mariupol (picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

Ein Sprecher der Stadtverwaltung teilte zur Begründung mit, die russische Seite halte sich nicht an die zuvor vereinbarte Waffenruhe. Deshalb könnten die Einwohner Mariupol nicht über den geplanten humanitären Korridor verlassen. Russland warf seinerseits der Ukraine vor, die Feuerpause nicht einzuhalten. Eine unabhängige Überprüfung der unterschiedlichen Darstellungen ist gegenwärtig nicht möglich.

Eine ähnliche Situation liegt nach Angaben des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes auch in der ostukrainischen Stadt Wolnowacha vor, wo ebenfalls eine Evakuierung geplant gewesen war. In einer Erklärung heißt es, man bleibe mit allen Beteiligten in Kontakt, um Zivilisten einen sicheren Rückzug zu ermöglichen.

