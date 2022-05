Demonstration in Lviv im Westen der Ukraine: Demonstrierende fordern die Evakuierung der im Asowstal-Stahlwerk in Mariupol verschanzten Soldaten. (IMAGO/ZUMA Wire)

Das russische Militär hatte am Mittwoch angekündigt, drei Tage lang Evakuierungen in Mariupol zu ermöglichen. Gestern konnten rund 50 Personen das Gelände verlassen. Das ukrainische Verteidigungsministerium warf Moskau allerdings vor, die Angriffe dennoch fortgesetzt zu haben.

Selenskyj hofft auf Rettung von Soldaten aus Stahlwerk

Nach den Worten des ukrainischen Präsidenten Selenskyj sucht die Regierung in Kiew derzeit nach Möglichkeiten, auch die Soldaten aus dem belagerten Stahlwerk zu retten. Selenskyj sagte in einer Videoansprache, an den Bemühungen seien einflussreiche Vermittler und einflussreiche Länder beteiligt. Details nannte er nicht.

Russische Pässe in Cherson?

Im ukrainischen Gebiet Cherson plant die russische Besatzung offenbar weitere Schritte für eine Abspaltung. Die Nachrichtenagentur Ria Nowosti zitiert einen moskautreuen Regionalpolitiker, demzufolge alle Einwohner das Recht auf russische Pässe bekommen sollen. Russland hatte die Stadt Cherson Anfang März erobert.

Ausgangssperre in mehreren Städten für den 9. Mai

In der Ukraine wächst die Sorge, dass es zu verstärkten Luftangriffen wegen des bevorstehenden Tages des Sieges in Russland kommen könnte. Präsident Selenskyj mahnte alle Bürger zu besonderer Vorsicht. In Städten wie Odessa, die nahe der Front liegen, soll eine Ausgangssperre gelten. - Russland gedenkt am 9. Mai mit einer Militärparade des Sieges über das nationalsozialistische Deutschland im Zweiten Weltkrieg.

