Der Waldbrand bei Treuenbrietzen in Brandenburg. (Joerg Carstensen/dpa)

Grund ist eine Verschlechterung der Lage durch zunehmende Winde. Die Polizei rief die Menschen auf, ihre Häuser zu verlassen. In der Stadthalle Treuenbriezen wurden Notunterkünfte eingerichtet. Die Einsatzzentrale im Ortstteil Frohnsdorf musste ins Stadtzentrum verlegt werden. Die Bundeswehr sagte nach Angaben von Landesinnenminister Stübgen den sofortigen Einsatz von drei weiteren Lösch-Hubschraubern zu. Der Brand war am Freitag ausgebrochen und hat sich inzwischen auf eine Fläche von etwa 200 Hektar ausgedehnt.

Auch aus Griechenland werden die ersten großen Waldbrände in diesem Jahr gemeldet. Die Feuer brachen im Westen der Insel Euböa aus und breiten sich derzeit wegen starker Winde rasch aus. Euböa war bereits von den verheerenden griechischen Waldbränden im vergangenen Jahr mit am stärksten betroffen. In Spanien sind während der vergangenen Tagen bereits 25.000 Hektar niedergebrannt; auch Frankreich ist wegen der großen Hitze von Feuern betroffen..

