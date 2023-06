Die ukrainische Regierung fordert mehr internationale Hilfe bei der Versorgung der Bevölkerung. (Evgeniy Maloletka / AP / Evgeniy Maloletka)

Außerdem brachten die Einsatzkräfte Trinkwasser in das Gebiet. Auch das THW hat acht Lastwagen mit Hilfsgütern in Richtung Ukraine geschickt. Sie würden dort am Freitag oder Samstag erwartet, sagte THW-Präsident Friedsam im ARD-Fernsehen.

In der von Russland besetzten Region östlich des Dnipro gehen die Rettungsaktionen ebenfalls weiter. Nach Angaben des dortigen Gouverneurs ist insgesamt eine Fläche von etwa 600 Quadratkilometern überflutet, fast 70 Prozent davon auf der russisch besetzten Seite.

Selenskyj kritisiert internationale Hilfsorganisationen

Der ukrainische Präsident Selenskyj warf der UNO und dem Roten Kreuz Versagen und Passivität vor. Sie seien nicht da, sagte er im Interview mit mehreren Medien der Axel Springer Gruppe. Entsprechende Anfragen an die beiden Organisationen seien nicht oder wenn überhaupt diplomatisch beantwortet worden. Gleichzeitig bedankte Selenskyj sich aber für bilaterale Hilfszusagen aus dem Ausland. Er habe mit Frankreichs Präsident Macron und dem türkischen Präsidenten Erdogan telefoniert und konkrete Hilfsangebote besprochen. Auch aus Deutschland kommt Hilfe. Das Technische Hilfswerk hat acht Lastwagen mit Hilfsgütern in Richtung Ukraine geschickt. Sie würden dort am Freitag oder Samstag erwartet, sagte THW-Präsident Friedsam im ARD-Fernsehen.

Die Hintergründe zur Explosion des Staudamms sind weiter ungeklärt

Selenskyj betonte, nach der Rückeroberung des Gebietes werde es eine Untersuchung zur Damm-Zerstörung geben. Dazu werde man internationale Experten einladen. Selenskyj machte erneut Russland verantwortlich. Die Regierung in Moskau gibt dagegen der Ukraine die Schuld. Der Militärexperte Gustav Gressel sagte dagegen im Deutschlandfunk, es spreche vieles dafür, dass Russland für die Sprengung des Damms verantwortlich sei.

NATO-Generalsekretär Stoltenberg setzte für heute eine Dringlichkeitssitzung der NATO-Ukraine-Kommission an, zu der der ukrainische Außenminister Kuleba per Video zugeschaltet werden soll. Die Weltbank kündigte Finanzhilfen für den Wiederaufbau der zerstörten Gebiete an.

