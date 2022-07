Wald- und Ackerbrand in Brandenburg (Christian Guttmann/Brandenburg News 24/dpa)

Der Verwaltungsstab des Landkreises Elbe-Elster ordnete am frühen Abend die Evakuierung von Rehfeld an. Betroffen waren rund 200 Menschen. Das Feuer breite sich weiter dynamisch aus und sei inzwischen bis auf 150 Meter an die Ortslage Rehfeld herangerückt, teilte der Landkreis mit. Das Feuer hatte sich den Angaben zufolge schnell von etwa 10 Hektar auf eine Fläche von rund 100 Hektar ausgebreitet. In weiteren Ortschaften in der Umgebung wurden die Menschen aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten und sich auf eine Evakuierung vorzubereiten. In Brandenburg gilt derzeit fast überall laut Umweltministerium die höchste Waldbrandgefahrenstufe fünf.

