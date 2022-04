Ausgebombte Gebäude und Autowracks in der umkämpften ukrainischen Stadt Mariupol (picture alliance/dpa/TASS)

Nach ukrainischen Angaben ließen die russischen Streitkräfte 45 Busse nicht passieren. In Mariupol sind seit Wochen zehntausende Zivilisten von jeglicher Versorgung abgeschnitten.

Die ukrainische Armee meldete die Rückeroberung zahlreicher Dörfer in den Regionen um Kiew und Tschernihiw. Auch die Stadt Butscha in der Nähe Kiews soll wieder unter der Kontrolle des ukrainischen Militärs sein. Tschernihiw selbst und die Stadt Charkiw sind nach ukrainischen Angaben aber weiter unter russischem Beschuss. Dies gilt auch für Mariupol und Odessa im Süden sowie Popsana und Rubischne im Osten des Landes.

Ukrainische Hubschrauber sollen heute ein Treibstofflager im Westen Russlands angegriffen haben. Der Gouverneur der dortigen Region Belgorod erklärte, der Beschuss habe einen Großbrand ausgelöst. Es wäre der erste bekannte ukrainische Angriff auf russisches Gebiet in diesem Krieg. Die Angaben aus den Kampfgebieten können allerdings nicht unabhängig überprüft werden. Kreml-Sprecher Peskow sagte in Moskau, die Berichte über den Angriff seien nicht förderlich für die derzeitigen Friedensverhandlungen. Die Gespräche waren heute online forgesetzt worden. Über mögliche Ergebnisse ist nichts bekannt.

Die russische Armee hatte in der vergangenen Nacht bereits die Atomruine Tschernobyl geräumt. Die Internationale Atomenenergiebehörde will nach eigenen Angaben in der kommenden Woche Fachleute dorthin entsenden.

