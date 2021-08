Auf dem US-Luftwaffenstützpunkt im rheinland-pfälzischen Ramstein sind bislang rund 20.500 Evakuierte aus Afghanistan eingetroffen.

Mehr als 5.000 seien inzwischen weitergereist, teilte eine Sprecherin der Air Base mit. Alle neu Ankommenden würden registriert, bei Bedarf medizinisch behandelt und in Hangars sowie Zelten untergebracht. Seit Beginn des Rettungseinsatzes am Kabuler Flughafen wurden nach Angaben des Weißen Hauses in Washington bereits 112.000 Menschen durch die USA und ihre Verbündeten aus Afghanistan ausgeflogen, davon allein 6.800 in den vergangenen 24 Stunden. Die Vereinigten Staaten wollen die Evakuierungen bis Dienstag fortsetzen. Dagegen haben viele andere Länder, darunter auch Deutschland, ihre Einsätze wegen Sicherheitsbedenken bereits beendet. Großbritannien begann inzwischen mit dem Abzug seiner Soldaten.

Auch Sanitätsflugzeug der Bundeswehr abgezogen

Die Bundeswehr zog unterdessen auch ihr Sanitätsflugzeug aus dem usbekischen Taschkent ab. Es war dort für eine mögliche Rettung Verletzter aus dem afghanischen Kabul stationiert. Nach Angaben der Deutsche Presse-Agentur brach die fliegende Intensivstation nach Deutschland auf. Bereits gestern Abend waren drei Bundeswehrmaschinen aus Taschkent in Wunstorf gelandet, die Soldaten aus dem Einsatz zurückbrachten. Damit endete die größte Evakuierungsoperation in der Geschichte der Bundeswehr.



CSU-Chef Söder schlug eine Auszeichnung aller in Afghanistan eingesetzten Bundeswehrsoldaten vor. Diese sollten das Bundesverdienstkreuz oder eine vergleichbare Ehrung bekommen, sagte Söder der "Bild am Sonntag". Die Bundeswehr habe mehr Respekt und Anerkennung verdient.

