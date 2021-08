Die Bundesregierung sieht im Zusammenhang mit den Evakuierungsaktionen in Afghanistan keinen Grund für Rücktritte.

Dies sagte Regierungssprecher Seibert nach einer Kabinettssitzung am Vormittag. Das Wort Rücktritt sei dabei nicht gefallen. Seibert reagierte damit auf vermehrte Kritik besonders an Außenminister Maas. Dieser äußerte sich heute vor dem Auswärtigen Ausschuss des Bundestages zu den Evakuierungsmaßnahmen, machte danach aber keine Angaben gegenüber den wartenden Journalisten. Der FDP-Außenpolitiker Djir-Sarai und der AfD-Parlamentarier Hampel warfen Maas vor, in der Sitzung nur ausweichend geantwortet und wichtige Fragen gänzlich offengelassen zu haben.



Dem SPD-Politiker werden besonders von Seiten der Opposition schwere Versäumnisse bei der Rettung deutscher sowie afghanischer Bürgerinnen und Bürger vorgeworfen. Der Grünen-Abgeordnete Özdemir sagte heute früh im Deutschlandfunk, es habe warnende Stimmen gegeben - die Verantwortlichen hätten nur zuhören müssen.

