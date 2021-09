Mit den Evakuierungsflügen aus Afghanistan sind auch 20 Menschen nach Deutschland eingereist, die den Sicherheitsbehörden bekannt sind.

Unter den Straftätern sind nach Angaben von Bundesinnenminister Seehofer unter anderem verurteilte Vergewaltiger. In Kabul habe eine Notsituation geherrscht und so etwas werde immer auch von Kriminellen ausgenutzt, sagte der CSU-Politiker in München. Vier der Ausgeflogenen seien bereits vor Jahren aus Deutschland abgeschoben worden. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sollen auch mehrere Menschen eingereist sein, deren Namen bereits im gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum von Bund und Ländern aufgetaucht waren. Zwei der Ankömmlinge wurden laut Innenministerium aufgrund offener Haftbefehle in die Justizvollzugsanstalt gebracht, andere befänden sich noch in der Obhut der Behörden.



Insgesamt kamen mit der Luftbrücke dem Ministerium zufolge 4.587 Menschen in die Bundesrepublik, darunter 3.849 Afghanen.

Diese Nachricht wurde am 03.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.