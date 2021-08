Das US-Verteidigungsministerium plant weiterhin, den Evakuierungseinsatz am Flughafen der afghanischen Hauptstadt Kabul bis Ende August abzuschließen. Ein Pentagon-Sprecher sagte in Washington, derzeit seien alle Kräfte auf dieses Ziel konzentriert. Demnach sind momentan 5.800 US-Soldaten im Einsatz, um die Evakuierungsflüge abzusichern.

In den vergangenen 24 Stunden seien 16.000 Menschen in Sicherheit gebracht worden, teilte der Sprecher weiter mit. Insgesamt seien von den USA bislang 42.000 Personen ausgeflogen worden. Präsident Biden will einem Insider zufolge binnen 24 Stunden über eine Verlängerung der Abzugsfrist entscheiden. Biden wolle dem Pentagon Zeit zur Vorbereitung einräumen, sagte ein Regierungsbeamter der Nachrichtenagentur Reuters.

Forderung nach Flügem über den 31. August hinaus

Zuletzt hatten sich Großbritannien; Deutschland und Frankreich für eine Verlängerung der Evakuierungseinsätze ausgesprochen. Die Taliban lehnen dies ab. Die für den 31. August festgesetzte Frist sei eine rote Linie, sagte ein Sprecher. Sie zu verschieben, käme einer Verlängerung der militärischen Besatzung Afghanistans gleich und provoziere eine entsprechende Reaktion.



Der französische Außenminister Le Drian meinte, man brauche mehr Zeit, um alle Ausländer und afghanischen Ortskräfte auszufliegen. Bundesaußenminister Maas erklärte dazu in Berlin: "Wir führen mit den USA, der Türkei und anderen Partnern Gespräche mit dem Ziel, einen zivilen Weiterbetrieb des Flughafens zu ermöglichen." Darüber werde auch mit den Taliban gesprochen.



Maas betonte, dass sich die Lage am Flughafen in Kabul in den vergangenen Stunden "weiter chaotisiert habe". Er fordere die Menschen auf, sich "nicht auf eigene Faust zum Flughafen zu begeben". Bislang seien mehr als 3.000 Menschen aus Afghanistan durch die Bundeswehr ausgeflogen worden, sagte der Außenminister weiter. Die Bundesregierung geht insgesamt von rund 10.000 afghanischen Ortskräften aus, die vor Ort in Gefahr schwebten.

