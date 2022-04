Die Bundeswehr will verletzte Ukrainer aus dem polnischen Rzeszow nach Deutschland bringen. (picture alliance/dpa | Stefan Sauer)

Ein Airbus A310 der Luftwaffe startete am Morgen von Köln-Wahn aus ins südostpolnische Rzeszow. Von dort sollen Kinder und Erwachsene zur Behandlung in die Bundesrepublik gebracht werden. Es handelt sich um den ersten Flug dieser Art seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. In der Vergangenheit waren bereits verwundete ukrainische Soldaten nach Deutschland transportiert worden. Die Stadt Rzeszow liegt rund 90 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt.

Diese Nachricht wurde am 11.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.