Bundeskanzlerin Merkel will heute den Einsatz der Bundeswehr beim Ausfliegen Schutzbedürftiger aus der afghanischen Hauptstadt Kabul würdigen.

Sie besucht dazu am Nachmittag das Fallschirmjägerregiment 31 in Seedorf in Niedersachsen. Die Truppe hatte viele der 600 Soldaten für die größte Evakuierungsmission in der Geschichte der Bundeswehr gestellt.



Erwartet werden auch Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer, der Generalinspekteur der Bundeswehr, Zorn, und die Wehrbeauftragte des Bundestages, Högl.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.