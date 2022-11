Zum Buß- und Bettag (dpa-Zentralbild)

In Sachsen ist er ein gesetzlicher Feiertag. Zur Finanzierung der Pflegeversicherung wurde er 1995 in allen anderen Bundesländern abgeschafft. Für Schüler in Bayern entfällt der Unterricht. In Berlin dürfen evangelische Schüler zuhause bleiben.

Der Buß- und Bettag findet am Mittwoch vor dem Totensonntag beziehungsweise dem Ewigkeitssonntag statt. Er dient Gläubigen zur Besinnung, aber auch zur Neuorientierung. Nach Auffassung der evangelischen Kirche hat solle er auch zum Nachdenken über "individuelle und gesellschaftliche Irrtümer" wie Fremdenhass, Umweltzerstörung und Ausgrenzung von Armen und Obdachlosen anregen.

