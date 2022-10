Das Martin Luther-Denkmal auf dem Marktplatz in Wittenberg/Sachsen-Anhalt. (picture alliance / Zentralbild / Sebastian Willnow)

Zum Reformationstag erklärte Bayerns Landesbischof Bedford-Strohm, es sei ein Tag der Freiheit und der Zuversicht. Die Präses der Evangelischen Kirche, Kurschus, mahnte ein Ende des Ukraine-Kriegs an.

Der Reformationstag erinnert an den Theologen Martin Luther. Seine um den 31. Oktober 1517 von Wittenberg aus verbreiteten 95 Thesen gegen Missstände in der katholischen Kirche wurden zum Ausgang einer christlichen Erneuerungsbewegung. In neun Bundesländern im Norden und Osten mit Ausnahme Berlins ist heute ein gesetzlicher Feiertag. Neben Gottesdiensten und Konzerten gibt es regionale Bräuche wie Reformationsbrötchen. Mit etwas Marmelade in der Mitte erinnern sie an die Lutherrose, mit der der Reformator einst seine Schriften versah.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.