Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) arbeitet derzeit daran, Informationen rund um Kirche und Gottesdienst für digitale Sprachassistenten von Amazon, Apple und Google bereitzustellen.

"Es ist wichtig, dass wir dort präsent sind und dass Alexa auch ein Gebet sprechen kann, wenn man sie dazu auffordert", sagte der evangelische Medienbischof Jung auf dem Kirchentag in Dortmund. Als Vorbild führte Jung die Anglikanische Kirche an. Dort lese die Amazon-Sprachassistentin Alexa seit 2018 auf Kommando das Gebet des Tages vor, bete ein Morgen- oder Abendgebet oder spreche einen Segen vor dem Essen. Außerdem könne Alexa Fragen zur Taufe beantworten, kenne sich mit Hochzeiten aus und wisse über Beerdigungen Bescheid, betonte Jung.



Seit März arbeitet die EKD an einem Pilotprojekt, um Gottesdienst- und Gemeindedaten strukturiert für die Betreiber von Suchdiensten und Sprachassistenten aufzubereiten und so die Digitalisierung voranzutreiben.