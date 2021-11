Der scheidende EKD-Ratsvorsitzende Bedford-Strohm hat sich unzufrieden über den Stand der Aufarbeitung von Missbrauchsfällen in der Evangelischen Kirche Deutschlands geäußert.

Man habe es versucht, sagte Bedford-Strohm dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Doch sei das bisherige Ergebnis trotz aller Anstrengungen und allem Erreichten nicht zufriedenstellend. Es sei seiner Kirche nicht gelungen, das verloren gegangene Vertrauen wiederzugewinnen.



Die Missbrauchsfälle sind auch Thema der am Sonntag in Bremen beginnenden Herbstsynode der EKD, bei der Bedford-Strohm sein Amt nach sieben Jahren abgibt. Sein Nachfolger soll am Mittwoch gewählt werden. Bereits heute treffen sich in der Hansestadt die Vertreter der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands zu ihrer Generalsynode.

