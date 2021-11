Der scheidende Vorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford-Strohm, hat zum Auftakt der Synode in Bremen dazu aufgerufen, sich gegen Corona impfen zu lassen.

Der 61-jährige bayerische Landesbischof sagte, eine erdrückende Mehrheit der schwer erkrankten Menschen sei ungeimpft. Dabei sei das Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs bei weitem höher als jedes Impfrisiko. Bedford-Strohm schloss zudem einen Verzicht auf Weihnachtsgottesdienste aus. Er verwies auf die Hygienekonzepte, die die Kirchengemeinden gemäß den Bedingungen vor Ort aufstellten. Eine einheitliche Empfehlung der EKD schloss Bedford-Strohm aus. Die Regelungen in den Bundesländern seien zu unterschiedlich.



Die EKD-Synode war zuvor im Bremer Dom mit einem Gottesdienst eröffnet worden. Die Tagung soll unter anderem einen neuen Ratsvorsitzenden wählen. Bedford-Strohm tritt nicht mehr an. Er war sieben Jahre oberster Vertreter des deutschen Protestantismus.



Die EKD ist die Dachorganisation für die 20 evangelischen Landeskirchen in Deutschland, die 20,2 Millionen Mitglieder zählen.

