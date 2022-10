Brief an Deutschen Fußball-Bund

Das Lusail Iconic Stadium: Hier findet das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar statt. (picture alliance / GES / Markus Gilliar / Markus Gilliar)

In einem Brief an DFB-Präsident Neuendorf verweisen die EKD-Ratsvorsitzende Kurschus und der Sportbeauftragte der EKD, Latzel, auf fundemantale Menschenrechtsverletzungen in dem Land. Sie nennen als Beispiel die Vollstreckung der Todesstrafe an einem nepalesischen Gastarbeiter im Jahr 2020. Die beiden Theologen appelieren an Neuendorf, mitzuhelfen, die "unselige Instrumentalisierung des Fußballs zum Zwecke des Sportswashing zu beenden".

Kritik äußerte die Kirche auch am Austragungszeitraum der WM in den Wochen vor Weihnachten. Eigens für diesen klimatisch ungeeigneten Austragungsort sei die WM in den späten Herbst verlegt worden, in die Zeit des christlichen Advent wie des jüdischen Chanukka. "Dies beeinträchtigt die Menschen, die diese Wochen als Zeit der adventlichen Besinnung erleben möchten - und das sind nicht allein Gläubige", heißt es in dem Schreiben weiter. Die Gleichzeitigkeit von Advent und WM werde zahlreiche Menschen in Konflikte bringen - in innere wie familiäre.

