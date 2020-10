Die Evangelische Kirche in Deutschland hat angekündigt, bis zum Jahr 2030 gut 17 Millionen Euro einzusparen.

Der EKD-Finanzexperte Simmer sagte in einer Video-Pressekonferenz, man rechne mit geringeren Einnahmen und müsse darum in diesem Jahrzehnt bis zu einem Viertel des Haushaltsvolumens einsparen.



Kürzen will die EKD demnach etwa bei der Finanzierung kirchlicher Hochschulen. Auch die Mittel der unabhängigen Männer- und Frauenarbeit sollen deutlich reduziert werden. Weniger Geld soll auch die Evangelische Arbeitsgemeinschaft für kirchliche Zeitgeschichte bekommen, die an der Universität München beheimatet ist. Die Liste umfasst weitere Bereiche, in denen EKD-Zuschüsse gekürzt werden sollen.

