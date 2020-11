Die Evangelische Kirche in Deutschland will auf ihrer Jahrestagung Einsparungen in Millionenhöhe beschließen.

Die Beratungen der Synode hätten weitreichende Konsequenzen, sagte der EKD-Ratsvorsitzende Bedford-Strohm in seinem Bericht vor den 120 Mitgliedern des Kirchenparlaments. Konkret soll stufenweise bis 2030 eine Summe von 17 Millionen Euro im Haushalt eingespart werden. Das entspricht rund 20 Prozent der Ausgaben.



Wegen der Corona-Pandemie tagt das Kirchenparlament stark verkürzt und rein digital. Die Pandemie ist ein weiteres Thema der zweitägigen Beratungen. Die Synode ist das höchste Gremium der rund 21 Millionen deutschen Protestanten.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.